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Власть

Россия выделит 2,1 миллиарда рублей на реабилитацию хвостохранилищ Кыргызстана

Россия выделит 2,1 миллиарда рублей на реабилитацию хвостохранилищ Кыргызстана. Об этом на заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Азамат Мамбетов.

По его словам, на сегодня заканчивается рекультивация хвостохранилища Каджи-Сай в Иссык-Кульской и Мин-Куш в Нарынской областях. Всего на территории Кыргызстана имеется 92 хвостохранилища, из них 60 находятся на балансе МЧС.

«По нашему обращению Россия выделит дополнительно 2 миллиарда 141 миллион рублей. По проекту договора, внесенного на согласование, на эти средства будет осуществлена работа и доставка оборудования, они освобождаются от налогов. Будет проводиться реабилитация пяти объектов: в Каджи-Сае, три хвостохранилища в Сумсаре (Чаткальский район), два — в Кадамджае, один горный отвал в Кызыл-Жаре (Таш-Кумыр) и один — в Ноокате», — сказал Азамат Мамбетов.

Рассмотрев вопрос, депутаты одобрили проект соглашения между кабмином КР и правительством РФ о сотрудничестве при реабилитации территорий Кыргызстана, подвергшихся воздействию уранодобывающих и горнорудных производств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/288719/
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