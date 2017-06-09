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Власть

В Бишкеке есть риск не исполнить доход бюджета на 1,5 миллиарда сомов

В Бишкеке есть риск не исполнить доходную часть бюджета на 1,5 миллиарда сомов. Об этом на пятой сессии Бишкекского городского кенеша сказал депутат Эрнис Докенов.

По его словам, в 2017 году доходная часть бюджета планируется на уровне 9 миллиардов сомов, их которых 2 миллиарда заложены на развитие.

Простые обыватели думают, что 9 миллиардов лежат в сейфе в мэрии. Я хочу сказать, что этих денег в сейфе нет, они будут поступать постепенно от налоговых отчислений в течение года.

Эрнис Докенов

Как он отметил, депутаты должны объяснять избирателям, что заложенные в бюджете деньги могут и не поступить.

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«Перед выборами все взяли наказы избирателей, они все должны исполняться в последующие четыре года, и избирателям нужно правильно объяснять, что заложенные в бюджет деньги могут поступать не в полном объеме», — сказал Эрнис Докенов.

По словам депутата, они просят у правительства полностью отдать подоходный налог в Бишкек, а взамен полностью передать в республиканский бюджет налог с продаж.

«Когда подоходный налог стопроцентно будет у города, мы сможем спросить у глав районов, сколько у них на территории работающих предприятий, сколько они собрали налога», — сказал депутат.
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