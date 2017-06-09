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Власть

Мэрия Бишкека просит Минфин вернуть им 4 миллиарда сомов

Мэрия Бишкека просит Минфин вернуть городу 4 миллиарда сомов. Об этом на пятой сессии Бишкекского городского кенеша сказал мэр Албек Ибраимов.

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По его словам, на протяжении нескольких лет при расщеплении доходов Минфин не полностью финансировал столицу, о чем есть акт Счетной палаты.

«За несколько лет накопилось 4 миллиарда сомов, и мы написали письмо в Минфин, чтобы они вернули наши деньги, а если не вернут, то мы подадим в суд», — сказал Албек Ибраимов.

Как отметил градоначальник, они предложили Минфину составить график, и хотя бы ежегодно возвращать по одному миллиарду сомов.

«Если удастся договориться с Минфином вернуть 2 миллиарда, мы бы стали хорошими ребятами, потому что направили бы деньги на финансирование актуальных проблем города», — сказал он.
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