Депутат Ирина Карамушкина рассказала, как поймала в маршрутке карманника

Депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина рассказала сегодня на заседании, как поймала в маршрутке карманника.

Она удивлена большим количеством происходящих в республике преступлений.

«На днях 41-летняя женщина пожаловалась на то, что трое мужчин в течение недели ее насиловали, обрили наголо. Неужели так страшно стало жить? Или это прозрачность работы пресс-центра МВД? Может, раньше было не меньше случаев, но о них так не рассказывали? Сейчас же в день 37 преступлений происходит», — отметила Ирина Карамушкина.

По ее словам, в маршрутках висят объявления, чтобы пассажиры были бдительными из-за карманников. «И что карманникам теперь делать? Кто их остановит? Однажды я сама поймала одного карманника в маршрутке. Мы вышли, а водитель быстро уехал, так как понял, что назревает скандал. Карманник меня кулаком ударил в лицо и убежал. Я так и пошла на работу в школу», — вспомнила она.

Кроме того, она рассказала про случай, который произошел в столичной новостройке, где над предполагаемым педофилом устроили самосуд. «Народ поймет, что милиция бессильна и не сможет защитить граждан. Они будут решать проблемы таким образом», — считает депутат.