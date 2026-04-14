МВД продолжает внедрение видеофиксаторов для выявления нарушений ПДД

Министерство внутренних дел Кыргызской Республики в рамках проекта «Безопасная страна» продолжает ввод в эксплуатацию аппаратно-программных комплексов.

С начала 2026 года в столице, а также на участках автодорог Бишкек — Кордай, Бишкек — Нарын — Торугарт, Бишкек — Балыкчи — Чолпон-Ата — Каракол и Бишкек — Ош (на территории Чуйской области) установлены и введены в эксплуатацию подобные комплексы.

Аппаратно-программные комплексы фиксируют непристегнутые ремни безопасности, выезд на встречную полосу, превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков, а также выявляют неоплаченные штрафы, зафиксированные камерами «Безопасного города».

Введенные комплексы являются многофункциональными. В частности, даже при высокой скорости движения автомобиля они способны качественно фиксировать государственный номер транспортного средства и наличие ремня безопасности у водителя.

Основная цель цифровизации — предотвращение дорожно-транспортных происшествий.