Чиновника в Чуйской области уволили после жалобы на вымогательство чучука

В Чуйской области заместителя директора местного управления архитектуры Адыла Усупова уволили после жалобы жительницы, заявившей о вымогательстве при выдаче разрешения на строительство дома. Инцидент произошел во время встречи полномочного представителя президента в регионе с местными жителями.
По словам женщины, она обратилась в мэрию за разрешением на строительство дома. После длительных согласований документ получен, однако на этапе взаимодействия с управлением архитектуры процесс, отметила она, застопорился.
Полпред президента в Чуйской области Элкинбек Миирбаев, выслушав жалобу, обратился к чиновнику и сообщил о проведении служебного расследования.
«Ты что, голодный? Как тебе не стыдно? Если начнется расследование, будет большая проблема, поэтому пиши заявление и уходи с работы», — сказал он.
После слов полпреда Адыл Усупов согласился с доводами и покинул зал. Он занимал должность заместителя директора управления архитектуры.