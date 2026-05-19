Чиновника в Чуйской области уволили после жалобы на вымогательство чучука

В Чуйской области заместителя директора местного управления архитектуры Адыла Усупова уволили после жалобы жительницы, заявившей о вымогательстве при выдаче разрешения на строительство дома. Инцидент произошел во время встречи полномочного представителя президента в регионе с местными жителями.

По словам женщины, она обратилась в мэрию за разрешением на строительство дома. После длительных согласований документ получен, однако на этапе взаимодействия с управлением архитектуры процесс, отметила она, застопорился.

Жительница рассказала, что сотрудник ведомства Адыл Усупов якобы требовал у нее чучук и казы-карта, а затем деньги за выдачу разрешения. Разрешение она так и не получила.

Полпред президента в Чуйской области Элкинбек Миирбаев, выслушав жалобу, обратился к чиновнику и сообщил о проведении служебного расследования.

«Ты что, голодный? Как тебе не стыдно? Если начнется расследование, будет большая проблема, поэтому пиши заявление и уходи с работы», — сказал он.

После слов полпреда Адыл Усупов согласился с доводами и покинул зал. Он занимал должность заместителя директора управления архитектуры.