12:52
USD 87.45
EUR 101.81
RUB 1.20
Происшествия

Чиновника в Чуйской области уволили после жалобы на вымогательство чучука

В Чуйской области заместителя директора местного управления архитектуры Адыла Усупова уволили после жалобы жительницы, заявившей о вымогательстве при выдаче разрешения на строительство дома. Инцидент произошел во время встречи полномочного представителя президента в регионе с местными жителями.

По словам женщины, она обратилась в мэрию за разрешением на строительство дома. После длительных согласований документ получен, однако на этапе взаимодействия с управлением архитектуры процесс, отметила она, застопорился.

Жительница рассказала, что сотрудник ведомства Адыл Усупов якобы требовал у нее чучук и казы-карта, а затем деньги за выдачу разрешения. Разрешение она так и не получила.

Полпред президента в Чуйской области Элкинбек Миирбаев, выслушав жалобу, обратился к чиновнику и сообщил о проведении служебного расследования.

«Ты что, голодный? Как тебе не стыдно? Если начнется расследование, будет большая проблема, поэтому пиши заявление и уходи с работы», — сказал он.

После слов полпреда Адыл Усупов согласился с доводами и покинул зал. Он занимал должность заместителя директора управления архитектуры.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/374409/
просмотров: 399
Версия для печати
Материалы по теме
Готовьте вопросы. Мэр города Ош анонсировал график своих встреч с населением
Требовали деньги за отдых. В Чункурчаке проверяют возможное вымогательство
Фейк о вымогательстве в школе. Милиция опровергла видео из Алая
В Бишкеке задержали сотрудников СБНОН МВД по делу о вымогательстве взятки
Экс-чиновникам упростили возвращение на госслужбу. Подписан новый закон
Задержаны трое сотрудников ГКНБ: в госкомитете продолжается кадровая чистка
До 10 процентов без конкурса: в КР изменили порядок назначения на госдолжности
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
В Китае открыли Институт глобального развития: учить чиновников из разных стран
Чиновников поймали на вымогательстве денег у директоров школ города Нарына
Популярные новости
Чиновников Минприроды КР&nbsp;задержали при получении взятки Чиновников Минприроды КР задержали при получении взятки
Страшная трагедия. В&nbsp;Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек Страшная трагедия. В Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек
ГКНБ взялся за&nbsp;сторонников &laquo;Йакын-Инкар&raquo;. Проводит профилактические беседы ГКНБ взялся за сторонников «Йакын-Инкар». Проводит профилактические беседы
В&nbsp;Чуйской области школьники заставили мальчика целовать интимные места В Чуйской области школьники заставили мальчика целовать интимные места
Бизнес
MEGA расширяет 4G-покрытие по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
&laquo;Менин үйүм&raquo;: тепло родного края в&nbsp;каждой детали «Менин үйүм»: тепло родного края в каждой детали
Курс на&nbsp;$45&nbsp;миллиардов: &laquo;Дордой Страхование&raquo; и&nbsp;Sinosure Курс на $45 миллиардов: «Дордой Страхование» и Sinosure
19 мая, вторник
12:47
Дастан Бекешев рассказал о схемах недобросовестных адвокатов Дастан Бекешев рассказал о схемах недобросовестных адво...
12:34
Садыр Жапаров наградил сотрудников МВД за раскрытие резонансных преступлений
12:31
Чиновника в Чуйской области уволили после жалобы на вымогательство чучука
12:31
Сначала асфальт, потом подземка: странная логика мэрии Бишкека удивила депутатов
12:27
На трассах транспортных коридоров ЕАЭС теперь единые весогабаритные требования