Власть

Депутатов посадили не туда. В ЖК требуют закрепить почетные места

Депутаты Жогорку Кенеша выразили недовольство рассадкой на официальных мероприятиях и потребовали четко закрепить их место в протокольной иерархии.

С соответствующим заявлением на заседании выступила нардеп Камила Талиева. По ее словам, парламент является высшим представительным органом, а статус депутата отражает интересы избирателей, однако на практике это не всегда учитывается.

«Это не наши капризы. Но наша иерархия иногда не соблюдается. Нужно четко прописать место депутатов в обновленном протоколе», — сказала Камила Талиева.

Заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев пояснил, что по действующему протоколу спикер парламента занимает второе место после президента, вице-спикеры — шестое, а депутаты — восьмое. При этом он признал, что на отдельных мероприятиях допускаются ошибки.

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев также подтвердил проблему, отметив, что протокольное старшинство действительно не всегда соблюдается. По его словам, этот вопрос необходимо урегулировать и обеспечить соблюдение установленной иерархии.

Напомним, сегодня в ЖК обсуждали новый закон о диппротоколе. 
