Кыргызстан дает воду Центральной Азии, но почти не получает за это компенсаций

В Центральной Азии нарастает риск водно-энергетического кризиса, и Кыргызстан оказывается в уязвимом положении как страна-источник воды. Об этом заявляют эксперты по итогам экологического саммита в Астане.

Бывший министр иностранных дел Кыргызстана Аликбек Джекшенкулов отметил, что действующая модель распределения ресурсов в регионе фактически не работает уже много лет.

По его словам, еще со времен СССР страны Центральной Азии пользовались единой системой, основанной на обмене воды на энергоресурсы. Однако после распада Союза схема разрушилась, а новая полноценная модель так и не создана.

Эксперт подчеркивает, что Кыргызстан несет основную нагрузку по формированию водных ресурсов, но практически не получает компенсации. Более 70 процентов стока бассейна Сырдарьи формируется за счет кыргызских рек, при этом страна использует лишь незначительную часть воды.

Наши ледники и водохранилища фактически обеспечивают сельское хозяйство соседних стран, но расходы на содержание инфраструктуры и экологические риски остаются на нас. Аликбек Джекшенкулов

Дополнительное давление создает изменение климата. По данным экспертов, в горах Центральной Азии температура растет быстрее среднемировых показателей, что ускоряет таяние ледников и сокращает водные ресурсы.

На этом фоне окно для принятия решений стремительно сокращается. Эксперты считают, что без срочного пересмотра регионального водно-энергетического баланса ситуация может перерасти в системный кризис.

В числе предложений — введение механизма компенсации затрат горных стран, завершение соглашений по крупным гидроэнергетическим проектам, включая Камбаратинскую ГЭС, и запуск международных механизмов климатического финансирования.

Отдельно подчеркивается, что речь не о продаже воды, а о справедливом распределении издержек и выгод.

Эксперты считают, что только переход от конкуренции к координации и дипломатическим решениям позволит сохранить устойчивость региона.