Власть

В ЖК недовольны, что госорганы используют непонятные термины в законопроектах

Сегодня члены комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции рассматривают проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Гражданский кодекс, Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий»). Он вносится кабмином на второе чтение.

Депутатам не понравилось слово "такафул" при обсуждении вопросов обязательного страхования жилых помещений от пожара и стихийных бедствий. Ряд из них отметил, что неправильно использовать иностранные непонятные слова в нормативно-правовых актах.

Так, Камила Талиева отметила, что Кыргызстан — светское государство, которое имеет свой госязык.

«Все чаще в законопроектах стали использоваться чуждые нам термины, суть которых многие просто не понимают. Кыргызский язык очень богатый, неужели нельзя найти синонимы тому же слову «такафул». В режиме первого чтения я уже просила инициаторов заменить такие термины, но не было внесено никаких правок», — добавила она.

Замглавы Минэкономики КР Биназир Нурланова отметила, что такафул — это система исламского страхования.

«Этот термин используется в мировой практике и, так как заимствованные слова употребляются на практике, мы тоже оставили его в законопроекте», — добавила она.
