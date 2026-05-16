Конгрессмены США подарили депутатам Госдумы носки с изображением Дональда Трампа. Российские парламентарии впервые за 12 лет побывали в столице Соединенных Штатов.

Несмотря на статус частной поездки и официальное дистанцирование Госдепартамента, администрация Дональда Трампа де-факто дала зеленый свет диалогу, выдав депутатам, находящимся под санкциями, специальные визовые «вейверы», отмечают СМИ.

В ходе визита обсуждались не только Украина и стратегическая стабильность, но и возвращение прямых авиарейсов.

В состав делегации, посетившей Вашингтон с двухдневным визитом, вошли представители фракций «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Одними из главных стали темы, связанные с Украиной и процессом урегулирования с участием Соединенных Штатов.

Помимо этого, обсуждались развитие экономических связей, движение по отмене разного рода ограничений и санкций, восстановление прямых авиаперелетов, вопрос замороженной в США российской собственности, участие РФ в следующей Олимпиаде в Соединенных Штатах.