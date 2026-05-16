11:15
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Общество

Конгрессмены США подарили депутатам Госдумы носки с изображением Дональда Трампа

Конгрессмены США подарили депутатам Госдумы носки с изображением Дональда Трампа. Российские парламентарии впервые за 12 лет побывали в столице Соединенных Штатов.

СМИ
Фото СМИ. Конгрессмены США подарили депутатам Госдумы носки с изображением Дональда Трампа

Несмотря на статус частной поездки и официальное дистанцирование Госдепартамента, администрация Дональда Трампа де-факто дала зеленый свет диалогу, выдав депутатам, находящимся под санкциями, специальные визовые «вейверы», отмечают СМИ.

В ходе визита обсуждались не только Украина и стратегическая стабильность, но и возвращение прямых авиарейсов.

В состав делегации, посетившей Вашингтон с двухдневным визитом, вошли представители фракций «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Одними из главных стали темы, связанные с Украиной и процессом урегулирования с участием Соединенных Штатов.

Помимо этого, обсуждались развитие экономических связей, движение по отмене разного рода ограничений и санкций, восстановление прямых авиаперелетов, вопрос замороженной в США российской собственности, участие РФ в следующей Олимпиаде в Соединенных Штатах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/374089/
просмотров: 121
Версия для печати
Материалы по теме
Поддержка женщин. Чего еще ждет от властей основатель бренда креативных носков
Популярные новости
Мэр Бишкека рассказал, будут&nbsp;ли сносить частные дома ради многоэтажек Мэр Бишкека рассказал, будут ли сносить частные дома ради многоэтажек
Кыргызстан меняет правила для иностранцев и&nbsp;трудовых мигрантов Кыргызстан меняет правила для иностранцев и трудовых мигрантов
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
&laquo;Ближайшие 12&nbsp;лет будут адом&raquo;. Данияр Аманалиев о&nbsp;матрице&nbsp;ИИ и&nbsp;будущем&nbsp;КР «Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
16 мая, суббота
11:05
Конгрессмены США подарили депутатам Госдумы носки с изображением Дональда Трампа Конгрессмены США подарили депутатам Госдумы носки с изо...
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 мая
10:48
В Казахстане россиянку, обматерившую банки, арестовали на десять суток
10:46
Банкам и госкомпаниям хотят упростить выпуск облигаций под золото
10:43
На Театральной аллее у новых фонтанов брусчатку восстановили после жалобы