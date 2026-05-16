На развитие ирригации в Кыргызстане привлекут $193 миллиона

Заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провел переговоры с представителями Всемирного банка и Международной ассоциации развития по вопросам привлечения инвестиций в сферу водного хозяйства.

По данным пресс-службы кабмина, встреча состоялась в целях реализации приоритетных направлений государственной политики в области управления водными ресурсами в Кыргызстане.

В ходе переговоров обсуждался проект национальной инвестиционной программы в ирригацию, в рамках которого предусматривается привлечение финансирования в размере $193 миллионов.

Проект направлен на модернизацию ирригационной инфраструктуры, улучшение управления водными ресурсами и обеспечение продовольственной безопасности.

Кроме того, рассмотрены вопросы подготовки проектно-сметной документации по ирригационному каналу Омуке в Ат-Башинском районе Нарынской области, а также по Большому Таласскому каналу в Бакай-Атинском и Айтматовском районах Таласской области. На эти цели будет выделен грант в размере $650 тысяч.

По итогам переговоров Эрлист Акунбеков и представители Всемирного банка подписали соответствующие протоколы.