На Театральной аллее у новых фонтанов брусчатку восстановили после жалобы

В Бишкеке на Театральной аллее у новых фонтанов брусчатку восстановили после жалобы горожан. Накануне зафиксировали второй случай разрушения плитки, хотя ее уложили менее месяца назад.

Фото 24.kg. Коммунальщики отреагировали на сигнал и отремонтировали участок

Коммунальщики отреагировали на сигнал и отремонтировали участок.

Ранее сообщалось, что не прошло и десяти дней после торжественного открытия обновленных фонтанов на Театральной аллее столицы, как здесь начала разрушаться брусчатка. Тогда коммунальщики, несмотря на выходной, оперативно устранили последствия халтуры. Но прошла всего неделя, и в другом месте аллеи брусчатка снова начала разрушаться.

Театральную аллею с новыми фонтанами открыли в рамках празднования Дня города с участием мэра Айбека Джунушалиева.

Жители Бишкека активно обсуждали тему в соцсетях. Многие не разделили оптимизма чиновников, ранее убравших на аллее ивы, которые украшали и создавали неповторимый образ центра столицы. Муниципалитет обвинил журналистов в искажении информации.

Чиновники не информируют, понесет ли кто-то ответственность за явно некачественную работу при укладке нового полотна на этом участке.

