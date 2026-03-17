В учреждении № 27 ГСИН выявлен ряд нарушений

Институт омбудсмена КР 26 февраля провел мониторинг в учреждении № 27 ГСИН на предмет соблюдения прав осужденных. В ходе мониторинга выявлен ряд нарушений.

В настоящее время в колонии отбывают наказание 1 тысяча 102 человека.

В частности, учреждение перегружено, норма жилой площади на одного осужденного значительно ниже установленного требования. Согласно статье 99 УИК КР, на одного осужденного в исправительных учреждениях должно приходиться не менее двух квадратных метров жилой площади. Однако в учреждении № 27 средняя площадь на одного осужденного составляет 1,6 квадратного метра.

Сотрудники центра по предупреждению пыток и по контролю за соблюдением прав человека правоохранительными органами института акыйкатчи осмотрели жилые помещения барачного типа, каждый из которых состоит из двух жилых комнат.

В первом здании в одной комнате площадью 16,5 квадратного метра живут 10 осужденных лиц, в другой комнате площадью 23,1 квадратного метра — 14 человек. Во втором здании 15 человек содержатся в комнате площадью 26,4 квадратного метра, а другая комната — 16,5 квадратного метра приходится на 10 человек.

Следует отметить, что до 2023 года учреждение № 27 было рассчитано на 750 мест. В 2026 году лимит колонии был увеличен до 2 тысяч мест, при этом дополнительные жилые помещения построены не были. По закону предельная норма наполнения колонии определяется в соответствии из фактического наличия площади жилых помещений.

Институт акыйкатчи КР направил ГСИН рекомендации по увеличению жилой площади в учреждении № 27 в соответствии с требованиями УИК КР.

В ходе мониторинга сотрудники института акыйкатчи провели беседы с осужденными. Поступило три заявления.

Гражданин Германии, осужденный на 5 лет лишения свободы (по статье 322 УК КР), попросил проинформировать посольство Германии об его нахождении в колонии.

Еще один осужденный обратился с просьбой оказать содействие в получении помилования. По его словам, в декабре 2025 года он уже подавал ходатайство о помиловании, однако получил отказ.

Сотрудники института акыйкатчи дали ему юридическую консультацию по требованиям Положения о порядке осуществления помилования.

Ему разъяснили, что повторное ходатайство о помиловании может быть подано после отбытия половины назначенного судом срока наказания, а при отсутствии новых обстоятельств — по истечении одного года со дня подписания указа президента КР об отклонении предыдущего ходатайства.