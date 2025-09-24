17:05
Власть

Президент подписал закон об омбудсмене: правозащитники заявили о ликвидации НЦПП

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности акыйкатчи (омбудсмена) Кыргызской Республики. Документ принят Жогорку Кенешем 3 сентября 2025 года.

Как отмечается, цель поправок — привести действующее законодательство в соответствие с нормами конституционного закона «Об акыйкатчи (омбудсмене) КР».

Согласно изменениям:

  • омбудсмен, его заместители и сотрудники аппарата не могут быть допрошены как свидетели об обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением своих полномочий;
  • им предоставили право присутствовать на закрытых судебных заседаниях при согласии лица, в интересах которого процесс проходит в закрытом режиме;
  • закрепляется возможность проноса и использования фото- и видеоаппаратуры в исправительных учреждениях без отдельного разрешения;
  • государственные органы обязаны предоставлять омбудсмену сведения о зарегистрированных правах на недвижимость;
  • акыйкатчи и его сотрудники могут беспрепятственно посещать изоляторы временного содержания и следственные изоляторы;
  • они получили право доступ к информации, относящейся к коммерческой тайне.

Однако нововведения вызвали обеспокоенность у правозащитников. Так, Гульшаир Абдирасулова написала на своей странице в Facebook, что с подписанием закона фактически ликвидирован Национальный центр по предупреждению пыток.

По ее словам, за последние два года обращений о помощи от жертв пыток стало больше и среди них были не только обычные граждане, но и известные личности. «НЦПП хотя бы фиксировал факты и составлял акты реагирования. Но, как всегда, у простых кыргызстанцев даже это забрали», — считает она. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/344767/
просмотров: 93
