Президент подписал закон об омбудсмене: правозащитники заявили о ликвидации НЦПП

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в некоторые законодательные акты по вопросам деятельности акыйкатчи (омбудсмена) Кыргызской Республики. Документ принят Жогорку Кенешем 3 сентября 2025 года.

Как отмечается, цель поправок — привести действующее законодательство в соответствие с нормами конституционного закона «Об акыйкатчи (омбудсмене) КР».

Согласно изменениям:

омбудсмен, его заместители и сотрудники аппарата не могут быть допрошены как свидетели об обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением своих полномочий;

им предоставили право присутствовать на закрытых судебных заседаниях при согласии лица, в интересах которого процесс проходит в закрытом режиме;

закрепляется возможность проноса и использования фото- и видеоаппаратуры в исправительных учреждениях без отдельного разрешения;

государственные органы обязаны предоставлять омбудсмену сведения о зарегистрированных правах на недвижимость;

акыйкатчи и его сотрудники могут беспрепятственно посещать изоляторы временного содержания и следственные изоляторы;

они получили право доступ к информации, относящейся к коммерческой тайне.

Однако нововведения вызвали обеспокоенность у правозащитников. Так, Гульшаир Абдирасулова написала на своей странице в Facebook, что с подписанием закона фактически ликвидирован Национальный центр по предупреждению пыток.

По ее словам, за последние два года обращений о помощи от жертв пыток стало больше и среди них были не только обычные граждане, но и известные личности. «НЦПП хотя бы фиксировал факты и составлял акты реагирования. Но, как всегда, у простых кыргызстанцев даже это забрали», — считает она.