Власть

Депутат против особого статуса акыйкатчи в Законе «О конфликте интересов»

Депутат выступила против особого статуса акыйкатчи в Законе «О конфликте интересов». Об этом Гуля Кожокулова заявила на заседании ЖК при обсуждении законопроекта.

По ее словам, в статье 28 написано, что непринятие мер руководителем государственного органа, органа местного самоуправления, учреждения, организации или предприятия, за исключением омбудсмена, в случае обращения служащего, находящегося в его непосредственном подчинении, по вопросу урегулирования конфликта интересов является основанием для привлечения его к дисциплинарному взысканию, вплоть до освобождения руководителя от занимаемой должности.

«А почему мы даем особый статус этому институту? Мы знаем, что и ранее там бывали факты конфликта интересов. Я считаю, что ответственность для всех госорганов при выявлении конфликта интересов должна быть одинаковой», — считает нардеп.

Замгенпрокурора Залкарбек Акназаров отметил, что в режиме первого чтения эту норму вроде должны были убрать. И согласился, что, по логике, нормы закона должны распространяться и на институт акыйкатчи.

Заместитель омбудсмена Айчурек Назаралиева заметила, что данная норма исключена из законопроекта.
