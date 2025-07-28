Акыйкатчи призвали промониторить задержание четырех граждан Ирана в Кыргызстане

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Кыргызстане Голамом Хоссейном Ядегари.

В ходе встречи обсуждались вопросы защиты прав человека, а также возможности сотрудничества между национальными правозащитными институтами двух стран. Джамиля Джаманбаева ознакомила посла с деятельностью института акыйкатчи, международными связями учреждения и участием омбудсмена в региональных и международных правозащитных организациях.

Фото института акыйкатчи. Рабочая встреча

Голам Хоссейн Ядегари сообщил, что в иранской тюрьме в настоящее время содержится гражданин КР, обвиняемый в экономическом преступлении. Также он отметил, что гражданин Ирана, ранее осужденный в Кыргызстане, недавно экстрадирован на родину для дальнейшего отбывания наказания.

«Между нашими государствами действует ряд соглашений, в рамках которых осуществляется сотрудничество в правовой и судебной сферах. Недавно вступило в силу соглашение, подписанное между МВД двух стран, которое позволяет взаимодействовать напрямую по этим вопросам. Эти документы являются основой нашего сотрудничества в правовом поле», — заметил посол.

Кроме того, он обратился к акыйкатчи с просьбой содействовать в обеспечении прав недавно задержанных в КР четырех граждан Ирана. По словам посла, двое из них вызваны на допрос в качестве свидетелей по делу, связанному с экономическим преступлением, и сразу задержаны.

Еще два иранца подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 208 «Вымогательство» УК КР.

Институт акыйкатчи направит сотрудников в СИЗО для мониторинга условий содержания и состояния здоровья задержанных граждан Ирана.