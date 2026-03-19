Общество

ВС КР сообщает о необходимости увеличения штатной численности местных судов

Верховный суд Кыргызской Республики отреагировал на обращение омбудсмена КР с призывом к судебным органам создать условия для повышения доступа граждан к правосудию, а также повысить открытость и гласность судебного производства, опубликованное сегодня в СМИ.

В пресс-службе ВС КР отмечают, что высший судебный орган открыт к конструктивной критике и неоднократно заявлял о своей готовности к дальнейшей работе по повышению эффективности деятельности судебной системы.

Сообщается, что приведенное институтом омбудсмена количество обращений и жалоб (816) не отражает объективную картину. Аналогичное замечание относится и к утверждению о том, что большинство заявителей не согласны с судебными решениями.

Следует учитывать, что в 2025 году судами первой инстанции рассмотрено 280 тысяч 308 дел и материалов, что на 13,52 процента больше по сравнению с 2024 годом (246 тысяч 931).

При этом из общего количества рассмотренных дел лишь 5 тысяч 933 были обжалованы в кассационном порядке в Верховный суд. Таким образом, до высшей судебной инстанции дошло только 2,11 процента дел.

В обращении также указываются причины срыва судебных процессов, при этом в качестве одной из основных называется занятость судей. Между тем фактическая нагрузка на судей значительно превышает установленные нормативы. Так, в отдельных судах Чуйской области средняя нагрузка составляет от 52 до 69 дел и материалов в месяц на одного судью, тогда как в судах столицы до 90 дел.

Согласно нормативам нагрузки судей местных судов, в месяц на одного судью должно приходиться 20 дел (материалов).

При этом штатная численность судей Верховного суда остается неизменной с 2003 года и составляет 35 единиц.

Вместе с тем сохраняется актуальной необходимость увеличения штатной численности судей местных судов. Изменение границ районов и городов повлекло расширение территорий и рост численности населения, что, в свою очередь, привело к существенному увеличению нагрузки на судей отдельных местных судов.

Кроме того, следует отметить, что приведенные данные, касающиеся взыскания алиментов, в настоящее время не относятся к компетенции судебной системы. Сейчас они в ведении Генеральной прокуратуры.

Работа по оснащению залов судебных заседаний системами аудио- и видеофиксации осуществляется поэтапно. Информация о внедрении цифровых технологий в судебной системе регулярно доводится до сведения общественности.
