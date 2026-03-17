Омбудсмену хотят дать контроль за правами граждан при военном положении

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект конституционного закона о внесении изменений в Закон «О военном положении».

Инициатива предусматривает дополнение статьи 15 новой нормой, по которой парламентский контроль за соблюдением прав и свобод человека в условиях военного положения будет осуществлять акыйкатчи (омбудсмен).

Как отмечается в справке-обосновании, необходимость поправок связана с требованиями статьи 109 Конституции. По ней именно институт омбудсмена занимается парламентским контролем за соблюдением прав и свобод граждан.

В действующем законе о военном положении закреплены порядок деятельности государственных органов, возможные ограничения прав граждан и меры по обеспечению безопасности государства. Однако в нем не уточняется, какой орган занимается парламентским контролем за правами граждан в условиях военного положения.

Предлагаемые изменения направлены на закрепление роли омбудсмена в контроле за соблюдением прав человека в период действия военного положения и обеспечение непрерывной работы института акыйкатчи и его аппарата.

Отмечается, что принятие закона не потребует дополнительных бюджетных расходов и не повлечет негативных социальных, экономических или правовых последствий.

Проект закона размещен на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения. Инициатором поправок выступила депутат парламента Бактыгул Аманова.