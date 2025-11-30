12:05
USD 87.45
EUR 101.17
RUB 1.12
Власть

Си Цзиньпин приказал ужесточить контроль за деятельностью блогеров

Си Цзиньпин поручил создать долгосрочный механизм управления интернетом. Как сообщает Центральное телевидение Китая, председатель КНР приказал ужесточить контроль за деятельностью блогеров и онлайн-платформ.

«Необходимо осмелиться «обнажить меч» против сетевого хаоса, решительно наносить удары, разрывать цепочки интересов и искоренять почву для их возникновения», — цитирует главу страны телеканал.

Си Цзиньпин потребовал усилить контроль над интернет-платформами, частными блогами и MCN-агентствами (компании, управляющие аккаунтами инфлюенсеров). По его указанию, они обязаны нести социальную ответственность и распространять позитивный контент.

Он также указал на новые вызовы, связанные с искусственным интеллектом и Big Data, и поручил усилить системы защиты данных и классификации цифровых угроз.
Ссылка: https://24.kg/vlast/352786/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
Новая реальность: Кыргызстан маневрирует между гигантами и усиливает позиции
Китайская компания разработает для аэропорта «Манас» современную бондовую зону
Торговая война. Китай снова стал главным торговым партнером Германии
Садыр Жапаров принял главу МИД КНР Вана И. Что известно о китайском дипломате
В Кыргызстан с официальным визитом прибыл глава МИД Китая
Глава МИД Китая Ван И посетит Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан
Китай с 1 января 2026 года вводит жесткие ограничения на экспорт новых автомашин
Эдиль Байсалов заявил о попытках нагнетания антикитайских настроений
Алтынай Джу: В ГКНБ выслушали мои идеи, встреча прошла спокойно
Азиза Бердибаева: Блогерство — это пятая ветвь власти
Популярные новости
Москва упростит условия для мигрантов из&nbsp;КР: Дмитрий Песков озвучил детали Москва упростит условия для мигрантов из КР: Дмитрий Песков озвучил детали
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в&nbsp;Кыргызстане Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Мэр Бишкека устроил разнос в&nbsp;автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать Мэр Бишкека устроил разнос в автоЦОНе: после визита сотрудники вышли работать
Ташиев: Недра Долпрана стоят $10&nbsp;миллиардов, но&nbsp;государство не&nbsp;получило ни&nbsp;сома Ташиев: Недра Долпрана стоят $10 миллиардов, но государство не получило ни сома
Бизнес
В&nbsp;O!Store большая распродажа аксессуаров&nbsp;&mdash; только три дня В O!Store большая распродажа аксессуаров — только три дня
Школьники из&nbsp;КР могут принять участие в&nbsp;олимпиаде по&nbsp;промышленной разработке Школьники из КР могут принять участие в олимпиаде по промышленной разработке
Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по&nbsp;всему Кыргызстану Связь, которая объединяет: Beeline развивает сеть по всему Кыргызстану
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
30 ноября, воскресенье
11:45
Си Цзиньпин приказал ужесточить контроль за деятельностью блогеров Си Цзиньпин приказал ужесточить контроль за деятельност...
11:40
Выборы Жогорку Кенеша. На избирательном участке в Москве очередь
11:24
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
11:12
Выборы Жогорку Кенеша. На 11.00 явка избирателей составила 7,65 процента
11:12
Выборы в ЖК. Камчыбек Ташиев проголосовал за мир, стабильность и будущее