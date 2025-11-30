Си Цзиньпин приказал ужесточить контроль за деятельностью блогеров

Си Цзиньпин поручил создать долгосрочный механизм управления интернетом. Как сообщает Центральное телевидение Китая, председатель КНР приказал ужесточить контроль за деятельностью блогеров и онлайн-платформ.

«Необходимо осмелиться «обнажить меч» против сетевого хаоса, решительно наносить удары, разрывать цепочки интересов и искоренять почву для их возникновения», — цитирует главу страны телеканал.

Си Цзиньпин потребовал усилить контроль над интернет-платформами, частными блогами и MCN-агентствами (компании, управляющие аккаунтами инфлюенсеров). По его указанию, они обязаны нести социальную ответственность и распространять позитивный контент.

Он также указал на новые вызовы, связанные с искусственным интеллектом и Big Data, и поручил усилить системы защиты данных и классификации цифровых угроз.