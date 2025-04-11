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Власть

Си Цзиньпин посетит Вьетнам, Камбоджу и Малайзию с государственными визитами

Председатель Китая Си Цзиньпин с 14 по 18 апреля посетит Вьетнам, Камбоджу и Малайзию с государственными визитами, сообщает МИД КНР.

Уточняется, что Ханой лидер страны посетит 14-15 апреля по приглашению генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама и президента республики Лыонга Кыонга. 15-18 апреля глава КНР посетит Куала-Лумпур и Пномпень по приглашению короля Малайзии Ибрагима и короля Камбоджи Нородома Сиамони.

Напомним, Вьетнам, Малайзия и Камбоджа — члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Товарооборот Китая с АСЕАН в 2024 году вырос на 7,8 процента по сравнению с 2023-м и составил $982,33 миллиарда. Ключевым партнером КНР из трех этих государств выступает Вьетнам, на который приходится около 27 процентов ($260,65 миллиарда) товарооборота АСЕАН с КНР.

Визит проходит на фоне торговой войны США. Глава Белого дома ранее заявил, что повышает импортные тарифы на китайские товары до 125 процентов. Пекин ввел 84-процентные пошлины на импорт из США, которые вступили в силу 10 апреля.

Дональд Трамп также принял решение отложить введение пошлин на импорт из примерно 60 стран на 90 дней. Пока будет действовать пошлина 10 процентов плюс ранее введенные 25-процентные тарифы на импортные автомобили, сталь и алюминий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/325693/
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