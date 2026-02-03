Председатель Китая Си Цзиньпин предлагает сделать юань мировой резервной валютой

Председатель КНР Си Цзиньпин предлагает сделать юань мировой резервной валютой. Об этом пишет Financial Times.

В стране необходимо создать «мощную валюту», которая могла бы широко использоваться в международной торговле, на инвестиционном и валютном рынках, цитирует главу Китая издание.

Отмечается, что руководство КНР давно стремится к интернационализации юаня.

По словам Си Цзиньпина, Китаю необходимы «мощный центральный банк», чтобы управлять денежно-кредитной политикой, а также конкурентоспособные финансовые институты, которые готовы привлекать глобальный капитал и оказывать влияние на мировые цены.

FT пишет, что заявления от КНР прозвучали на фоне повышенной неопределенности на мировых рынках. Ослабление доллара, возможная смена руководства Федеральной резервной системы США, геополитическая и торговая напряженность побудили центральные банки пересмотреть свою приверженность долларовым активам.

Директор по Китаю в The Asia Group Хань Шэнь Линь заявил, что Пекин хочет, чтобы юань стал глобальной валютой необязательно для того, чтобы заменить доллар. Скорее, для того, чтобы он стал стратегическим противовесом, ограничивающим влияние Соединенных Штатов в условиях раскола финансового порядка.