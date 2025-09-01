16:30
Власть

Лидер КНР на саммите ШОС призвал РФ, Индию и другие страны бросить вызов Западу

Лидер КНР на саммите ШОС призвал Россию, Индию и другие страны бросить вызов Западу. Об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, Си Цзиньпин в Тяньцзине заявил, что, в условиях, когда мир переживает «турбулентность и перемены», им необходимо поддерживать «упорядоченный многополярный мир». Сюда входят поддержка свободной торговли и «более справедливая и разумная система глобального управления». В статье отмечается, что это является вызовом США.

«Мы должны расширить масштабы сотрудничества, максимально использовать уникальные сильные стороны каждой страны и объединить общую ответственность за содействие региональному миру, стабильности и процветанию», — заявил председатель Китая мировым лидерам, присутствующим на саммите ШОС.

Как отмечает Financial Times, Пекин использует встречу в Тяньцзине как возможность продемонстрировать себя в качестве опоры мирового управления в противовес администрации Дональда Трампа, чьи пошлины бьют по многим государствам в регионе.

Аналитики также подчеркивают, что Пекин видит возможность продвинуть свои амбиции по созданию многополярного мира.

Заседание Шанхайской организации сотрудничества совпадает с 80-й годовщиной поражения Японии во Второй мировой войне, которую КНР отметит 3 сентября, — в военном параде в эту честь могут принять участие многие лидеры.

Си Цзиньпин призвал страны продвигать «правильную» точку зрения на Вторую мировую войну. По словам аналитиков, Китай пытается вписать себя в послевоенную историю как гаранта многополярности.
