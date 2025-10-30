Дональд Трамп встретился с Си Цзиньпином в Корее. Главные итоги рандеву

Китай и США «достигли консенсуса» по «важным экономическим и торговым вопросам» после встречи между лидерами стран Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на МИД КНР пишет CNN.

Глава Белого дома в свою очередь отметил, что встреча с китайским главой прошла с «огромным успехом», оценив ее на «на 12 из 10».

Снижение тарифов

Дональд Трамп сообщил журналистам, что Китай пообещал активную работу над прекращением производства синтетического опиоида фентанила — вещества, которое связывают со многими смертями в Соединенных Штатах. В ответ на это Вашингтон снизил тарифы, связанные с фентанилом с 20 до 10 процентов, тем самым сократив общий тарифный уровень с 57 до 47 процентов.

После введения тарифов КНР перестала покупать американскую сою, но теперь соглашение предусматривает немедленные закупки.

О редкоземельных металлах

Американский президент заявил, что на встрече страны достигли годового соглашения о поставках редкоземельных элементов, необходимых для бытовой техники, автомобилей, энергетики и вооружений. Китай отменит часть экспортных ограничений, сняв «дорожный блок» в мировой торговле.

«Все, что связано с редкоземельными металлами, урегулировано — и это важно для всего мира», — сказал Дональд Трамп.

Визиты

В апреле с официальным визитом лидер США прилетит в КНР, а чуть позднее Си Цзиньпин в США — «во Флориду, Палм-Бич или Вашингтон».

Полупроводники

На встрече обсудили закупку Китаем чипов Nvidia. Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в этом вопросе выступают, скорее, как арбитр. Отвечая на вопрос о разрешении на продажу нового ИИ-чипа Blackwell, он подчеркнул, что США не намерены пересматривать экспортный контроль технологий: «Мы не обсуждаем Blackwell, но речь идет о большом количестве чипов».

Blackwell — новейший искусственный интеллект-процессор Nvidia. Ранее Nvidia и AMD согласились перечислять 15 процентов доходов от продаж чипов в КНР в обмен на лицензии на экспорт.

Украина и Тайвань

Как отметил глава Белого дома, Тайвань на встрече не затронули, но война в Украине обсуждалась. Он сообщил, что Си Цзиньпин согласился «помочь в прекращении войны». Два государства «будут работать вместе, чтобы остановить кровопролитие».

«Экономические и торговые команды обеих стран провели глубокий обмен мнениями по важным вопросам и достигли консенсуса по их урегулированию. Обе стороны должны как можно скорее уточнить и завершить последующую работу, поддерживать и реализовывать этот консенсус и добиваться ощутимых результатов, чтобы укрепить доверие к экономикам Китая, США и мира», — процитировало слова председателя КНР информагентство «Синьхуа».

В конце встречи лидеры попрощались и пожали друг другу руки на фоне своих флагов.