Россия и КНР продолжат усилия для обеспечения стабильности в Центральной Азии

Россия и Китай продолжат усилия для обеспечения стабильности в Центральной Азии.

Об этом отдельной строкой говорится в совместном заявлении двух стран о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций.

Фото Кремля

Полный текст документа опубликован на сайте Кремля. Он подписан по итогам официального визита председателя КНР Си Цзинпина в Москву.

«Стороны продолжат усилия, направленные на обеспечение стабильности и поступательного социально-экономического развития в Центрально-Азиатском регионе», — говорится в заявлении.

Напомним, РФ и КНР также выпустили совместное заявление по глобальной стратегической стабильности.

Сегодня Си Цзиньпин принимает участие в торжествах на Красной площади по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.