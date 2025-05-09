Встреча Путина и Си Цзиньпина в Москве: о чем говорили лидеры России и Китая

Председатель Китая Си Цзиньпин находится в Москве с официальным визитом. Помимо участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, он также провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в узком и расширенном составе. Встреча тет-а-тет длилась семь часов, уточняют СМИ.

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По итогам переговоров озвучено «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху в ознаменование 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы китайского народа в Войне сопротивления японской агрессии и образования Организации Объединенных Наций».

В нем в частности отмечается, что Вторая мировая война стала крупнейшей трагедией в истории человечества. «Будучи главными театрами военных действий в Европе и Азии, Советский Союз и Китай приняли на себя основной удар гитлеровской Германии с объединившимися под ее знаменами сателлитами и милитаристской Японии, стали двумя ключевыми силами в борьбе с фашизмом и милитаризмом. В современном мире Россия и Китай выполняют общую миссию — несут ответственность за сохранение достоверной исторической памяти о Второй мировой войне», — подчеркивается в заявлении.

Стороны будут решительно отстаивать итоги Победы во Второй мировой войне, пресекать попытки фальсификации ее истории, умаления и отрицания исторического вклада России и Китая в Победу во Второй мировой войне, очернения освободителей, резко осуждать деяния, связанные с осквернением или разрушением мемориалов павшим в ходе Второй мировой войны.

РФ и КНР также выпустили совместное заявление по глобальной стратегической стабильности.

В нем в частности подчеркивается:

Стороны призывают все государства придерживаться принципа равной и неделимой безопасности на глобальном и региональном уровнях, прилагать максимальные усилия для того, чтобы исключить конфликты в отношениях между государствами.

Государствам, обладающим ядерным оружием и несущим особую ответственность за международную безопасность и глобальную стратегическую стабильность, следует отказаться от менталитета «холодной войны» и «игр с нулевой суммой».

На фоне обострения во взаимоотношениях ядерных государств, доходящего в некоторых случаях до угрозы прямого военного столкновения, в стратегической сфере накопилась критическая масса проблем и вызовов, а риск возникновения ядерного конфликта возрос.

Остается крайне дестабилизирующая экспансия существующих и вновь формируемых военных союзов и коалиций, которая осуществляется некоторыми ядерными государствами вплотную к рубежам других ядерных государств в попытке создать или расширить в таких особо чувствительных для них районах постоянные плацдармы в целях проецирования военной мощи.

Глубоко дестабилизирующий характер носит также недавно объявленная масштабная программа «Золотой (Железный) купол для Америки», которая предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет «равных и сопоставимых по силе противников».

Стороны подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров о создании на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве.

Договор о нераспространении ядерного оружия является краеугольным камнем международного режима нераспространения ядерного оружия, имеющим высокую важность для глобальной архитектуры

Стороны намерены продолжать самым активным образом наращивать координацию своих подходов и углублять практическое сотрудничество по вопросам поддержания и укрепления глобальной стратегической стабильности, а также совместно противодействовать общим вызовам и угрозам в данной сфере.

Путин и Си Цзиньпин в ходе неформальной беседы за чаем обсудили украинский кризис и другие темы, сообщил МИД КНР.

«Для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины. Россия и Китай поддерживают все усилия, способствующие установлению мира в Украине», — так прокомментировала вопрос российская сторона.