Утверждена Статистическая программа Кыргызстана на 2026 год

Кабинет министров утвердил Статистическую программу Кыргызской Республики на 2026 год. Документ определяет перечень официальных статистических наблюдений, сроки сбора данных и круг государственных органов, обязанных предоставлять статистическую информацию.

Постановление принято в целях обеспечения системного сбора и распространения официальной статистики. Согласно документу, министерства, госкомитеты, ведомства, органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты (по согласованию) должны передавать необходимые административные и индивидуальные данные в сроки, указанные в программе.

Кроме того, постановление отменяет ранее действующий документ — Статистическую программу на 2025 год, утвержденную в декабре 2024-го.