Кыргызстан приблизился к отметке в 7,4 миллиона жителей: новые данные статистики

По данным Нацстаткома, на 1 декабря 2025 года численность постоянного населения Кыргызстана достигла 7 миллионов 395 тысяч человек.

За январь–ноябрь 2025 года население страны увеличилось на 112,8 тысячи человек, и основным фактором роста стала естественная прибавка.

Согласно информации госпредприятия «Кызмат», за этот период в стране зарегистрированы:

127,8 тысячи новорожденных;

29,3 тысячи случаев смерти.

Наибольший естественный прирост отмечен в Баткенской, Ошской и Джалал-Абадской областях. Наименьший показатель зафиксирован в Бишкеке, где темпы роста традиционно ниже из-за демографической структуры столицы.