09:59
USD 87.45
EUR 103.19
RUB 1.12
Экономика

Нацстатком: Объем теневой экономики в Кыргызстане достиг 308 миллиардов сомов

Объем ненаблюдаемой экономики в Кыргызстане в 2024 году составил 308 миллиардов сомов, или 19,5 процента от валового внутреннего продукта. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Нацстаткома
Фото Нацстаткома. Доля ненаблюдаемой экономики (в процентах к ВВП)

По его данным, по сравнению с 2023-м доля теневой, неформальной и незаконной экономики увеличилась на 0,3 процентного пункта. Рост связан в основном с увеличением ненаблюдаемой деятельности в обрабатывающей промышленности.

В то же время, если сравнивать с 2020 годом, доля ненаблюдаемой экономики в ВВП снизилась на 0,6 процентного пункта. Сокращение обеспечено снижением теневой активности в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов — на 1 процентный пункт, а также в транспортной деятельности и хранении грузов — на 0,9 процентного пункта.

В Нацстаткоме уточнили, что приведенные сведениия рассчитаны без учета сельского хозяйства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355957/
просмотров: 162
Версия для печати
Материалы по теме
Мирлан Рахманов: Уровень теневой экономики в Кыргызстане снижен до 20 процентов
В Кыргызстане средняя зарплата превысила 42,9 тысячи сомов
Президент утвердил правила назначения заместителей председателя Нацстаткома
В КР отмечают День науки: число исследователей растет, половина — женщины
В Кыргызстане действуют 21 театр и 68 музеев — опубликованы данные о культуре
Нет теневой экономике. Президент подписал изменения в сфере налогообложения
Нацстатком КР: автобусы и такси остаются главными в перевозках граждан
В Кыргызстане вырос прожиточный минимум: более 8,7 тысячи сомов в месяц
Микрокредитование в Кыргызстане: каждый седьмой житель оформил заем
Прибыль предприятий Кыргызстана за год выросла почти вдвое
Популярные новости
Ирак намерен обменивать нефть на&nbsp;воду из-за сильной засухи Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан против расширения пилота по&nbsp;таможенной проверке в&nbsp;ЕАЭС Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
Евро, рубль и&nbsp;тенге подешевели относительно сома. Курс валют на&nbsp;22&nbsp;декабря Евро, рубль и тенге подешевели относительно сома. Курс валют на 22 декабря
Банки дружественных&nbsp;РФ стран начали ужесточать проверки операций россиян Банки дружественных РФ стран начали ужесточать проверки операций россиян
Бизнес
&laquo;Кант ТШП&raquo;&nbsp;&mdash; лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в&nbsp;2025 году «Кант ТШП» — лучший экспортер промышленной продукции Кыргызстана в 2025 году
MEGA и&nbsp;Нацагентство по&nbsp;инвестициям подписали меморандум о&nbsp;взаимопонимании MEGA и Нацагентство по инвестициям подписали меморандум о взаимопонимании
Скорее в&nbsp;O!Store: &minus;31 процент на&nbsp;аксессуары и&nbsp;крутые подарки от&nbsp;Honor Скорее в O!Store: −31 процент на аксессуары и крутые подарки от Honor
Lighting up&nbsp;Rox Сenter: зажигая огни с&nbsp;Royal Central Park в&nbsp;2026 году Lighting up Rox Сenter: зажигая огни с Royal Central Park в 2026 году
25 декабря, четверг
09:50
Администрация Дональда Трампа намерена ускорить депортацию иммигрантов из США Администрация Дональда Трампа намерена ускорить депорта...
09:47
Минтранс: Все перевалы открыты, ограничения для транспорта сняты
09:45
Некорректно высказывалась. В милицию Бишкека доставили блогера и провели беседу
09:41
Нацстатком: Объем теневой экономики в Кыргызстане достиг 308 миллиардов сомов
09:37
В 2025 году вызовов милиции по фактам семейного насилия стало больше