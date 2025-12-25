Нацстатком: Объем теневой экономики в Кыргызстане достиг 308 миллиардов сомов

Объем ненаблюдаемой экономики в Кыргызстане в 2024 году составил 308 миллиардов сомов, или 19,5 процента от валового внутреннего продукта. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Фото Нацстаткома. Доля ненаблюдаемой экономики (в процентах к ВВП)

По его данным, по сравнению с 2023-м доля теневой, неформальной и незаконной экономики увеличилась на 0,3 процентного пункта. Рост связан в основном с увеличением ненаблюдаемой деятельности в обрабатывающей промышленности.

В то же время, если сравнивать с 2020 годом, доля ненаблюдаемой экономики в ВВП снизилась на 0,6 процентного пункта. Сокращение обеспечено снижением теневой активности в сферах оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов — на 1 процентный пункт, а также в транспортной деятельности и хранении грузов — на 0,9 процентного пункта.

В Нацстаткоме уточнили, что приведенные сведениия рассчитаны без учета сельского хозяйства.