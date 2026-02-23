Где живут, кем работают и когда женятся: интересные факты о мужчинах Кыргызстана

На начало 2026 года численность мужчин в Кыргызстане составила 3,7 миллиона человек — это 49,5 процента от общей численности населения. Об этом сообщили в Нацстаткоме, где подготовили основные статистические данные ко Дню защитника Отечества.

Около двух третей мужчин проживают в сельской местности. При этом каждый седьмой является жителем Бишкека.

По данным за 2024-й, уровень занятости мужчин трудоспособного возраста составил более 77 процентов. Средний возраст занятых — 39 лет. Наиболее многочисленной возрастной группой среди занятых является категория 35-39 лет, на которую приходится каждый седьмой мужчина, работающий в экономике страны.

Мужское население преимущественно занято в базовых отраслях экономики, включая строительство, транспорт, добычу полезных ископаемых, а также сферу обеспечения энергоснабжения (электроэнергия, газ, пар и кондиционированный воздух).

В 2024 году в брак вступили 45 тысяч мужчин. Основная доля браков приходится на возрастную группу 20-29 лет. Средний возраст вступления мужчин в первый брак составил 27,6 года, в повторный — 39,6 года.

В системе госуправления мужчины составляют большинство: в органах государственного управления — 55,4 процента, в органах местного самоуправления — 62,3 процента.