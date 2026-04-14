В Кыргызстане запретят повторный сбор данных. Нацстатком разгрузит бизнес

Комитет Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции одобрил в первом чтении проект изменений в Закон «Об официальной статистике». Законопроект, инициированный кабмином направлен на цифровую трансформацию национальной системы сбора данных.

Основная цель реформы заключается в том, чтобы перейти от традиционных бумажных отчетов к использованию современных цифровых источников, что должно существенно снизить административную нагрузку на граждан и предпринимателей.

Одним из ключевых новшеств документа является установление приоритета административных данных.

Это означает, что Нацстатком будет обязан в первую очередь использовать уже имеющуюся информацию из баз данных других государственных ведомств, таких как Налоговая или Таможенная службы.

Законопроект вводит прямой запрет на дублирующий сбор информации: если данные уже есть в распоряжении государства, запрашивать их у бизнеса повторно будет запрещено. Это позволит значительно упростить жизнь предпринимателям, избавив их от заполнения однотипных форм отчетности.

Важным шагом в модернизации системы станет легализация использования данных частного сектора. В законодательство вводится понятие «частные поставщики данных», что позволит статистикам легально работать с большими данными (Big Data), генерируемыми сотовыми операторами, банками и крупными торговыми сетями.

«Такой подход обеспечит государству возможность анализировать инфляцию, миграционные потоки и потребительское поведение в режиме реального времени, обеспечивая при этом строгую конфиденциальность», — отмечают инициаторы.

Законопроект гарантирует, что полученные сведения не могут быть использованы контролирующими органами для проверок или наложения штрафов.

Кроме того, предлагаемые изменения способствуют масштабной дебюрократизации государственного аппарата. В соответствии с указом президента, система статистического планирования будет упрощена путем устранения громоздких и дублирующих друг друга программ. Теперь взаимодействие между ведомствами станет обязательным и будет координироваться Нацстаткомом под контролем кабмина.

Ожидается, что после принятия закона в Жогорку Кенеше страна получит более точную и оперативную статистическую базу, отвечающую вызовам современной цифровой экономики.