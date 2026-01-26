Индекс доверия кыргызстанцев к власти показал рекордный рост

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев на очередном аппаратном совещании администрации президента представил итоги исследования «Индекс доверия населения» за второе полугодие 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Он напомнил, что данный мониторинг проводится Национальным статистическим комитетом каждые полгода. Исследование охватывает все семь областей страны, а также Бишкек и Ош, позволяя объективно оценить изменения общественных настроений и уровень доверия граждан к деятельности государственных органов.

По результатам второго полугодия 2025 года индекс установил исторический рекорд, достигнув отметки в 46,2 балла. Это на 18 процентов выше показателей 2024 года.

«Столь значительный рост индекса является прямым подтверждением высокого доверия населения к политическому курсу, проводимому президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, и результатам работы его команды. Глубокие социально-экономические преобразования, реализуемые в стране в последние годы, наглядно демонстрируют качественное повышение эффективности работы государственных органов и их ориентированность на запросы общества», — отметил глава кабмина.

Фото пресс-службы кабмина

В завершение аппаратного совещания Адылбек Касымалиев поручил руководителям государственных органов, структурных подразделений администрации президента не сбавлять темпы работы, акцентировав внимание на необходимости поддержания дальнейшего экономического роста страны и оперативного решения вопросов, волнующих граждан.