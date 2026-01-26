12:31
Власть

Индекс доверия кыргызстанцев к власти показал рекордный рост

Фото пресс-службы кабмина

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев на очередном аппаратном совещании администрации президента представил итоги исследования «Индекс доверия населения» за второе полугодие 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Он напомнил, что данный мониторинг проводится Национальным статистическим комитетом каждые полгода. Исследование охватывает все семь областей страны, а также Бишкек и Ош, позволяя объективно оценить изменения общественных настроений и уровень доверия граждан к деятельности государственных органов.

По результатам второго полугодия 2025 года индекс установил исторический рекорд, достигнув отметки в 46,2 балла. Это на 18 процентов выше показателей 2024 года.

«Столь значительный рост индекса является прямым подтверждением высокого доверия населения к политическому курсу, проводимому президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, и результатам работы его команды. Глубокие социально-экономические преобразования, реализуемые в стране в последние годы, наглядно демонстрируют качественное повышение эффективности работы государственных органов и их ориентированность на запросы общества», — отметил глава кабмина.

Фото пресс-службы кабмина
В завершение аппаратного совещания Адылбек Касымалиев поручил руководителям государственных органов, структурных подразделений администрации президента не сбавлять темпы работы, акцентировав внимание на необходимости поддержания дальнейшего экономического роста страны и оперативного решения вопросов, волнующих граждан.
