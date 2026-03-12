В ЖК внесли законопроект: статистике разрешат использовать данные бизнеса

В Жогорку Кенеш внесли проект поправок в Закон Кыргызской Республики «Об официальной статистике»». Документ направлен на модернизацию системы государственной статистики и расширение источников данных для ее формирования.

Как следует из справки-обоснования, инициатива подготовлена во исполнение указа президента «О дополнительных мерах по повышению эффективности и дебюрократизации системы государственной службы» от 10 марта 2025 года.

Законопроект предлагает ввести в законодательство новое понятие — «частные поставщики данных». К ним предлагается относить юридические лица, не входящие в структуру государственных органов и органов местного самоуправления, но обладающие крупными массивами цифровой информации, которая может использоваться для официальной статистики.

Речь, в частности, о данных телекоммуникационных операторов, банков, торговых сетей, транспортных и логистических компаний, онлайн-платформ и сервисов электронной коммерции.

Документ закрепляет принцип приоритетного использования административных данных, что должно снизить нагрузку на бизнес и граждан. Предлагается исключить случаи, когда разные госорганы запрашивают у респондентов одну и ту же информацию.

Кроме того, законопроект предусматривает:

обязательное межведомственное информационное взаимодействие между госорганами и производителями официальной статистики;

расширение доступа Национального статистического комитета к административным и частным данным;

использование полученной информации исключительно в статистических целях;

обязательное соблюдение законодательства о защите персональных данных и принципа статистической конфиденциальности.

В случае принятия закон вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования.