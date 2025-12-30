14:39
Общество

Аудит в Нацстаткоме выявил нарушения на 18,8 миллиона сомов

Счетная палата Кыргызстана провела аудит в Национальном статистическом комитете за 2023-2024 годы и выявила финансовые нарушения на общую сумму 18,8 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе СП.

Установлено, что из общей суммы нарушений восстановлению подлежат 8,4 миллиона сомов. В ходе проверки Нацстатком вернул в бюджет 176,9 тысячи. 

По данным аудита, самое крупное нарушение на 9,4 миллиона сомов связано с выплатой компенсаций семьям, участвующим в добровольных исследованиях. НСК ежемесячно выплачивал домохозяйствам по 200 сомов, проводя эти расходы по статье «Заработная плата». Однако, согласно бюджетному законодательству, эти траты следовало классифицировать как статью «Социальная помощь населению». 

По итогам аудита выдано предписание устранить нарушения, восстановить средства в бюджет и наладить корректный учет расходов. Руководству Нацстаткома рекомендовано усилить систему внутреннего контроля и привести документооборот в соответствие с требованиями закона.
