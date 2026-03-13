19:53
Общество

Нацстаткомитет Кыргызстана намерен приобрести внедорожник

Национальный статистический комитет объявил тендер на покупку автомобиля. Об этом сообщает портал госзакупок.

По его данным, на эти цели планируется выделить 5 миллионов 250 тысяч сомов.

Согласно технической спецификации, внедорожник должен быть новым, не ранее 2025 года выпуска, без пробега. Предусмотрена отделка салона кожей темного цвета, наличие мультимедийной системы с тремя и более дисплеями, подогрев, вентиляция и массаж всех сидений, а также встроенный холодильник.

Автомобиль должен быть сертифицирован и соответствовать техническим регламентам ЕАЭС.

Предложения поставщиков принимаются до 18 марта.
