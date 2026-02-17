Вслед за Ташиевым в отставку ушли силовики и у соседей. Совпадение?

Февраль 2026 года неожиданно стал месяцем громких кадровых решений в силовых структурах сразу нескольких стран региона. С разницей всего в несколько дней свои посты покинули главные силовики в Кыргызстане, Турции и Туркменистане. По слухам проблемы возникли и у главы ГКНБ Таджикистана.

Естественно, эти знаковые отставки, вернее их совпадение по времени сразу, породили массу предположений о том, что таких случайностей просто не бывает. Попробуем разобраться по порядку.

Кыргызстан: отставка Камчыбека Ташиева

10 февраля указом президента Садыра Жапарова был освобожден от должностей глава ГКНБ и заместитель председателя кабинета министров Камчыбек Ташиев. Для Кыргызстана это решение стало знаковым, ведь, начиная с событий октября 2020 года, Ташиев считался одной из самых влиятельных фигур в стране, главным в силовом блоке и важнейшим элементом действующей политической архитектуры.

Фото из архива . Камчыбек Ташиев

Вопреки многим аналитическим прогнозам отставка Ташиева не привела ни к институциональному сбою, ни тем более к уличной турбулентности. Государственные механизмы продолжили работать в штатном режиме. И именно это, пожалуй, стало главным сигналом о том, что система оказалась устойчивее, чем предполагалось.

Турция: перестановки в МВД и в Минюсте

Ночью с 10 на 11 февраля произошли знаковые перестановки в кабинете министров Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял отставку министра внутренних дел Али Ерликая и министра юстиции Йылмаза Тунча.

Как пишут в политических Telegram-каналах о турецкой политике, такие кадровые перестановки никогда не бывают случайными.

Формально оба ушли по собственному желанию. Подробные причины официально не раскрывались, и уже назначены новые главы ведомств.

С учетом роли МВД в турецкой политической системе - это всегда стратегическое кадровое решение. Особенно в период региональной турбулентности и сложной внешнеполитической обстановки.

Фото из интернета. Али Ерликая

Туркменистан: ротация в органах безопасности

13 февраля стало известно об освобождении от должности министра национальной безопасности Туркменистана Назара Атагараева.

Официальная формулировка - «в связи с переводом на другую работу». В туркменскую «контору» уже назначен новый руководитель.

Для закрытой политической системы Туркменистана подобные перестановки редко сопровождаются разъяснениями, однако в региональном контексте они выглядят частью общей картины.

Фото из интернета. Назар Атагараев

Таджикистан: стабильность на фоне перемен

Фото из интернета. Саймумин Ятимов

На этом фоне показательно, что глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов, по имеющейся информации, продолжает занимать свой пост. Появлявшиеся слухи о возможном уходе или его переводе официально не подтверждены. Так же, как и слухи о том, что он тоже был в Мюнхене и тоже для лечения в то время, когда там был и Камчыбек Ташиев.

Три отставки за неделю, что это значит

Четыре страны, три громкие отставки одновременно и одна, вероятно, на паузе.

Аналитики выделяют несколько возможных объяснений таким солидаризированным решениям.

Во-первых, вероятно, мы просто наблюдаем очередной региональный цикл обновления элит, совпавший по времени. Силовые структуры в постсоветских и близких к ним политических системах, таких как Турция, – это всегда фундамент стабильности, и кадровая ротация внутри силового блока может быть всего лишь частью управленческой логики. Чтобы обновить вертикаль, профилактировать чрезмерную концентрацию влияния, перераспределить баланс внутри элит и снизить зависимость от одной фигуры.

Если посмотреть с этого угла зрения, то февральские кадровые решения в разных странах могут быть не более чем элементом внутренней настройки или перестройки системы.

Просто совпало, так бывает и никакого двойного дна и скрытых мотивов тут нет.

Во-вторых, поскольку во всех случаях решения принимались первыми лицами государств, все вышеперечисленные кадровые ротации могут свидетельствовать о тенденции к усилению персонального контроля над силовыми блоками.

Когда глава государства лично переформатирует силовой контур, это часто означает переход к новой фазе управления. Более централизованной и менее зависящей от автономных центров влияния.

Еще одной версией является геополитический фактор. Не в том плане, что отставки знаковых силовиков были инспирированы из вне, а в том плане, что регион находится в сложной среде, просто требующей другого подхода. Ведь силовые ведомства являются не только инструментом внутреннего контроля, но и важным элементом внешнеполитической адаптации.

Но первое место, безусловно, у конспирологии. Что-то вроде, что все отставки - это звенья одной цепи и так далее. Теоретически, конечно, можно предположить согласованность шагов, особенно учитывая тесные контакты силовых структур стран Центральной Азии.

Однако на данный момент нет ни одного факта, подтверждающего наличие единого сценария или внешнего координирующего центра.

Пока все происходящее выглядит скорее как параллельные внутренние процессы, совпавшие по времени.

Но все-таки общее между нами, конечно, есть. Все эти отставки обозначили тенденцию - силовые блоки в ряде стран региона входят в фазу перезагрузки. И это не признак кризиса, но точно признак трансформации, свидетельствующей о том, что институциональное начинает перевешивать персональное.