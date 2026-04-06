11:23
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Власть

В парламенте КР предлагают разработать государственную климатическую политику

В парламенте КР предлагают разработать государственную климатическую политику. Об этом заявила сегодня на заседании комитета по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды депутат Жылдыз Эгенбердиева. Инициаторами законопроекта «О климатической деятельности» выступила группа депутатов.

По ее словам, документ направлен на регулирование общественных отношений в сфере климатической деятельности и установление правовых основ климатических действий для минимизации воздействия изменения климата на население, экономику и экосистемы Кыргызстана, обеспечение климатической устойчивости и низкоуглеродного развития страны.

Его цель — формирование основы для планирования, разработки и реализации государственной политики в области изменения климата, направленной на:

1) Сокращение выбросов парниковых газов, митигацию, адаптацию к изменению климата и достижение углеродной нейтральности в соответствии с определяемым на национальном уровне вкладом Кыргызской Республики.
2) Адаптацию к изменению климата, снижение уязвимости и повышение устойчивости к неблагоприятным воздействиям изменения климата.

По ее словам, Кыргызская Республика ратифицировала Парижское соглашение по рамочной конвенции ООН об изменении климата.

«При этом действующий Закон КР «О государственном регулировании и политике в области эмиссии и поглощения парниковых газов» в настоящее время не соответствует реалиям и практике.

В связи с этим разработан проект Закона Кыргызской Республики «О климатических действиях», который регламентирует широкий спектр вопросов, связанных с разработкой и реализацией климатической политики», — добавила нардеп.

Также в рамках проекта закона одним из направлений деятельности для государственных органов предусмотрена необходимость внедрения экономических, фискальных и иных инструментов, способствующих реализации государственной политики в области изменения климата, включая направления деятельности по стимулированию субъектов экономической деятельности, внедряющих ESG принципы.

Кроме того, предусмотрены нормы, регламентирующие вопросы регулирования выбросов и поглощений парниковых газов посредством введения системы нормирования парниковых газов, а также системы торговли выбросами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/369053/
просмотров: 212
Версия для печати
6 апреля, понедельник
11:18
В Баку создана Тюркская сеть судебно-экспертных учреждений В Баку создана Тюркская сеть судебно-экспертных учрежде...
11:18
Кыргызстан и Татарстан открыли новую платформу развития в энергетике
11:17
Отключение интернета в Иране побило мировой рекорд по длительности
11:16
В КР упрощают процедуру регистрации лекарств. Готов проект постановления кабмина
11:12
Крупное соглашение в Казани: Кыргызстан выходит на новый уровень в энергетике