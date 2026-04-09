ЖК одобрил законопроект о разработке государственной климатической политики

Депутаты парламента рассмотрели и одобрили законопроект «О климатической деятельности» в первом чтении. Инициаторами выступила группа депутатов.

Как заявила сегодня на заседании депутат Жылдыз Эгенбердиева, документ направлен на регулирование общественных отношений в сфере климатической деятельности и установление правовых основ климатических действий для минимизации воздействия изменения климата на население, экономику и экосистемы Кыргызстана, обеспечение климатической устойчивости и низкоуглеродного развития страны.

Его цель — формирование основы для планирования, разработки и реализации государственной политики в области изменения климата, направленной на:

1) Сокращение выбросов парниковых газов, митигацию, адаптацию к изменению климата и достижение углеродной нейтральности в соответствии с определяемым на национальном уровне вкладом Кыргызской Республики.

2) Адаптацию к изменению климата, снижение уязвимости и повышение устойчивости к неблагоприятным воздействиям изменения климата.

По ее словам, Кыргызская Республика ратифицировала Парижское соглашение по рамочной конвенции ООН об изменении климата.

«При этом действующий Закон КР «О государственном регулировании и политике в области эмиссии и поглощения парниковых газов» в настоящее время не соответствует реалиям и практике.

В связи с этим разработан проект Закона Кыргызской Республики «О климатических действиях», который регламентирует широкий спектр вопросов, связанных с разработкой и реализацией климатической политики», — добавила нардеп.

Также в рамках проекта закона одним из направлений деятельности для государственных органов предусмотрена необходимость внедрения экономических, фискальных и иных инструментов, способствующих реализации государственной политики в области изменения климата, включая направления деятельности по стимулированию субъектов экономической деятельности, внедряющих ESG-принципы.

Кроме того, предусмотрены нормы, регламентирующие вопросы регулирования выбросов и поглощений парниковых газов посредством введения системы нормирования парниковых газов, а также системы торговли выбросами.