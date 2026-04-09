Депутат призвала создать в Кыргызстане климатический фонд. Об этом Гулшаркан Култаева заявила на заседании Жогорку Кенеша.

По ее словам, коллеги предлагают принять закон о климатической деятельности.

«Предлагаются хорошие нормы по улучшению климатической ситуации, будут разработаны программы и выделено финансирование. Однако было бы хорошо создать отдельный климатический фонд, в котором могли бы аккумулироваться средства и распределение было бы эффективнее», — считает Гулшаркан Култаева.

Разработчики законопроекта пообещали учесть создание фонда.