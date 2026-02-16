Новый закон внесли в ЖК: учет выбросов, квоты и климатфинансирование

В Жогорку Кенеш внесли законопроект «О климатической деятельности». Документ предлагает закрепить правовые основы климатических действий: от сокращения выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата до климатического финансирования, мониторинга и внедрения технологий.

Инициаторами проекта закона выступили депутаты Марлен Маматалиев, Камила Талиева и Жылдыз Эгенбердиева.

Согласно справке-обоснованию, его необходимость объясняют тем, что действующий Закон «О государственном регулировании и политике в области эмиссии и поглощения парниковых газов» (2007 год) устарел и не соответствует практике после перехода к Парижскому соглашению.

Новый законопроект предлагает:

определить принципы госполитики по климату (прозрачность, научная обоснованность, справедливый переход, инклюзивность);

установить перечень ключевых климатических документов и отчетности (ОНУВ, национальный план адаптации, инвентаризация ПГ, отчеты прозрачности);

закрепить институты координации, включая консультативно-совещательный орган при кабмине;

ввести основу для климатического финансирования, климатического бюджетирования и базы климатических проектов;

прописать механизмы нормирования выбросов и систему торговли квотами, углеродные единицы и верификацию;

отдельно описать меры по адаптации, оценке климатических рисков и уязвимости, а также упор на горные территории, ледники и водные ресурсы;

закрепить стимулирование климатических технологий и применение ESG-принципов.

В документе указано, что проект закона размещали для общественного обсуждения 15 января. При этом замечаний и предложений, по информации авторов, не поступило.

Проектом предлагается признать утратившим силу ряд норм, включая закон 2007 года о регулировании эмиссии и поглощениия парниковых газов. Отдельной статьей предусмотрено, что документ должен вступить в силу с 1 января 2026-го.