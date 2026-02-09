В Кыргызстане готовят реформу: в школах и вузах начнут обучать на климатологов

Кабмин вынес на общественное обсуждение проект постановления об утверждении Программы развития климатического образования и просвещения на 2025–2030 годы, а также плана мероприятий и матрицы индикаторов, необходимых для ее реализации.

Документ направлен на создание единой, устойчивой и инклюзивной системы климатического просвещения во всех образовательных и общественных звеньях.

В справке-обоснования говорится, что Кыргызстан относится к числу наиболее уязвимых стран Центральной Азии перед климатическими рисками. Таяние ледников, деградация горных экосистем, дефицит воды и рост природных угроз напрямую отражаются на устойчивости экономики и жизни населения. В этих условиях государству требуется системный подход к развитию климатических знаний.

Программа закрепляет государственную политику в сфере климатического образования, учитывая международные обязательства страны — Парижское соглашение, Рамочную конвенцию ООН об изменении климата и Цели устойчивого развития. В ней подчеркивается необходимость подготовки специалистов, повышения климатической грамотности молодежи, госслужащих, педагогов, а также развития научных исследований и цифровых инструментов.

Особое внимание уделяется доступности климатического образования для всех групп населения, включая гендерную чувствительность и участие детей и молодежи в экологических инициативах.

В Кыргызстане система климатического образования находится на начальном этапе. Программа на 2025–2030 годы должна устранить правовой и методический пробел, создать устойчивую многоуровневую систему и обеспечить подготовку кадров для адаптации страны к климатическим вызовам.