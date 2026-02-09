17:51
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Власть

В Кыргызстане готовят реформу: в школах и вузах начнут обучать на климатологов

Кабмин вынес на общественное обсуждение проект постановления об утверждении Программы развития климатического образования и просвещения на 2025–2030 годы, а также плана мероприятий и матрицы индикаторов, необходимых для ее реализации.

Документ направлен на создание единой, устойчивой и инклюзивной системы климатического просвещения во всех образовательных и общественных звеньях.

В справке-обоснования говорится, что Кыргызстан относится к числу наиболее уязвимых стран Центральной Азии перед климатическими рисками. Таяние ледников, деградация горных экосистем, дефицит воды и рост природных угроз напрямую отражаются на устойчивости экономики и жизни населения. В этих условиях государству требуется системный подход к развитию климатических знаний.

Программа закрепляет государственную политику в сфере климатического образования, учитывая международные обязательства страны — Парижское соглашение, Рамочную конвенцию ООН об изменении климата и Цели устойчивого развития. В ней подчеркивается необходимость подготовки специалистов, повышения климатической грамотности молодежи, госслужащих, педагогов, а также развития научных исследований и цифровых инструментов.

Особое внимание уделяется доступности климатического образования для всех групп населения, включая гендерную чувствительность и участие детей и молодежи в экологических инициативах.

В Кыргызстане система климатического образования находится на начальном этапе. Программа на 2025–2030 годы должна устранить правовой и методический пробел, создать устойчивую многоуровневую систему и обеспечить подготовку кадров для адаптации страны к климатическим вызовам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361218/
просмотров: 328
Версия для печати
Материалы по теме
Министерство чрезвычайных ситуаций расширяет функции Службы медицины катастроф
Китайская компания может построить в КР парк по производству электроприборов
Кабмин усилил правила карантинного фитосанитарного контроля в Кыргызстане
Утвержден новый порядок оформления и выдачи проездных документов беженцам
Кабмин одобрил присоединение к соглашению о развитии наземных перевозок в ЦА
Кабмин хочет ужесточить контроль над этиловым спиртом и алкогольной продукцией
Кабмин вынес на обсуждение порядок защиты биометрических данных
Адылбек Касымалиев обсудил в ОАЭ цифровизацию правоохранительных органов
Касымалиев провел переговоры с шейхом Мансуром и предложил «безвиз» для КР
В КР утвердили новый порядок защиты детей, вовлеченных в уголовный процесс
Популярные новости
Тысяча погибших в&nbsp;год: Садыр Жапаров извинился за&nbsp;закрытие автошкол Тысяча погибших в год: Садыр Жапаров извинился за закрытие автошкол
Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по&nbsp;вопросам гражданства Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по вопросам гражданства
Будь вежливее. Управделами президента&nbsp;КР вынесли строгое предупреждение Будь вежливее. Управделами президента КР вынесли строгое предупреждение
Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: Все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: Все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
9 февраля, понедельник
17:48
В Оше построят завод по выработке электроэнергии из мусора В Оше построят завод по выработке электроэнергии из мус...
17:44
Назначить зарплату квартальным в Бишкеке предложил депутат столичного кенеша
17:40
В КР стартовала предвыборная агитация по повторным выборам депутатов в 13 округе
17:32
После скандала с квартирой Ларисы Долиной «Бабушкина схема» стала словом года
17:23
МВД предупредило о фейковых видео от имени руководства госорганов