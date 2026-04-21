От Каракола до Оша. Силовики отрабатывают режим военного положения

В Кыргызстане сегодня стартовали совместные командно-штабные и мобилизационные учения «Коопсуздук-2026». Маневры проходят в нескольких регионах — в Караколе, Джети-Огузском и Ак-Суйском районах Иссык-Кульской области, Араванском и Узгенском районах Ошской области.

Официальное открытие состоялось в Караколе. В нем участвовали начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны генерал-майор Тариэль Отонбаев и полпред президента в Иссык-Кульской области Бакытбек Жетигенов.

По словам Тариэля Отонбаева, учения стали регулярной практикой подготовки органов военного управления и территориальной обороны, а участие местных властей повышает слаженность всех структур.

В рамках мероприятия зачитаны указ президента и оперативная директива Генштаба о действиях в условиях военного положения. После участники приступили к активной фазе учений.

Сценарий предусматривает отработку введения военного положения в отдельных районах, организацию территориальной обороны и совместную операцию по локализации условного вооруженного конфликта.

К учениям привлечены военнослужащие, представители госорганов и местных властей, подразделения МВД, МЧС, ГКНБ и Минздрава. Задействованы резервные формирования.

В ходе маневров планируется отработка учебно-боевых задач, включая стабилизацию обстановки, охрану стратегических объектов и выставление блокпостов.

Учения продлятся до 23 апреля.