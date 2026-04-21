От Каракола до Оша. Силовики отрабатывают режим военного положения

В Кыргызстане сегодня стартовали совместные командно-штабные и мобилизационные учения «Коопсуздук-2026». Маневры проходят в нескольких регионах — в Караколе, Джети-Огузском и Ак-Суйском районах Иссык-Кульской области, Араванском и Узгенском районах Ошской области.
По словам Тариэля Отонбаева, учения стали регулярной практикой подготовки органов военного управления и территориальной обороны, а участие местных властей повышает слаженность всех структур.
В рамках мероприятия зачитаны указ президента и оперативная директива Генштаба о действиях в условиях военного положения. После участники приступили к активной фазе учений.
Сценарий предусматривает отработку введения военного положения в отдельных районах, организацию территориальной обороны и совместную операцию по локализации условного вооруженного конфликта.
К учениям привлечены военнослужащие, представители госорганов и местных властей, подразделения МВД, МЧС, ГКНБ и Минздрава. Задействованы резервные формирования.
В ходе маневров планируется отработка учебно-боевых задач, включая стабилизацию обстановки, охрану стратегических объектов и выставление блокпостов.
Учения продлятся до 23 апреля.