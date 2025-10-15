10:23
Общество

Военные КР принимают участие в учениях «Нерушимое братство — 2025»

Подразделения, участвующие в совместном учении с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2025» и специальном учении с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2025», совершают перегруппировку в Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

Фото пресс-службы ОДКБ

По ее данным, контингенты Коллективных сил Организации направляются из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России в район проведения учений в соответствии с планом. Личный состав формирований и грузы доставляются авиацией и автомобильным транспортом.

Отмечается, что на полигоне «Фахрабад» проводится совместное учение «Нерушимое братство — 2025», в ходе которого будут отрабатываться вопросы подготовки и проведения миротворческой операции.

Впервые в рамках миротворческого учения проводится специальное учение с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2025», в ходе которого в интересах Коллективных миротворческих сил ОДКБ будут отрабатываться вопросы ликвидации источников биологических угроз.

Активные фазы учений ОДКБ проводятся в совмещенном формате с заключительным этапом совместного антитеррористического учения компетентных органов государств СНГ «Содружество Антитеррор — 2025».
