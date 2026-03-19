Ночные взрывы и бой с условным противником: в Баткене прошли масштабные учения

В воинской части № 36806 Южно-Западного оперативного командования Вооруженных сил Кыргызстана прошли ночные показательные тактические учения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
По сценарию подразделения отрабатывали действия при внезапной угрозе со стороны условного противника. В ходе учений смоделировали боевые эпизоды с применением имитационных взрывов, стрельбы и элементов боевой обстановки. Военнослужащие отработали оперативное развертывание, координацию подразделений и реагирование на угрозы в условиях ограниченной видимости.
Как отмечается, поставленные задачи выполнили в полном объеме. Личный состав продемонстрировал готовность к выполнению задач любой сложности.