Ночные взрывы и бой с условным противником: в Баткене прошли масштабные учения

В воинской части № 36806 Южно-Западного оперативного командования Вооруженных сил Кыргызстана прошли ночные показательные тактические учения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

По сценарию подразделения отрабатывали действия при внезапной угрозе со стороны условного противника. В ходе учений смоделировали боевые эпизоды с применением имитационных взрывов, стрельбы и элементов боевой обстановки. Военнослужащие отработали оперативное развертывание, координацию подразделений и реагирование на угрозы в условиях ограниченной видимости.

Особое внимание уделили действиям в темное время суток, устойчивости связи и управлению подразделениями в условиях, максимально приближенных к реальным.

Как отмечается, поставленные задачи выполнили в полном объеме. Личный состав продемонстрировал готовность к выполнению задач любой сложности.