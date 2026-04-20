Учения «Коопсуздук-2026» в Караколе. Чиновников готовят к работе в кризис

В Караколе в рамках совместных командно-штабных и мобилизационных учений «Коопсуздук-2026» проходят инструктивно-методические занятия для сотрудников государственных органов и органов местного самоуправления. Об этом сообщили в мэрии. 

Как сообщили организаторы, в ходе занятий участникам разъясняют порядок организации работы оперативного штаба в условиях военного положения. Обсуждаются ключевые направления деятельности, структура управления и этапы реагирования на кризисные ситуации.

Фото мэрии Каракола
Отдельное внимание уделено распределению задач между государственными органами и координации их действий в экстренных условиях.

Отмечается, что подобные мероприятия направлены на повышение профессиональной подготовки сотрудников и позволяют отработать навыки оперативного и эффективного реагирования в особых ситуациях.

Напомним, в Иссык-Кульской области с 21 по 23 апреля пройдут командно-штабные учения «Безопасность-2026». Об этом сообщила областная администрация. Учения состоятся в Караколе, селах Казасуу и Ак-Суу. В рамках мероприятий с 21.00 до 7.00 будут вводить комендантский час.
