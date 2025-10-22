10:06
Общество

Скорая, вертолеты и сирена. В Бишкеке пройдут учения МЧС

С 22 по 24 октября 2025 года в Бишкеке пройдут республиканские командно-штабные учения. Пресс-центр МЧС призывает граждан сохранять спокойствие.

По данным ведомства, учения проводятся МЧС КР и направлены на повышение готовности к предотвращению и ликвидации последствий сильного землетрясения и повышение готовности органов управления и сил гражданской защиты.

В рамках практической части учений задействуют специализированную технику: пожарные расчеты, кареты скорой медицинской помощи, вертолеты и другие аварийно-спасательные средства. В связи с этим в городе возможны звуковые сигналы сирен и техники.

МЧС обращается к жителям и гостям столицы с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике при возникновении шумов от спецтехники — это часть запланированных мероприятий.
