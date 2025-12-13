18:14
Происшествия

В Бишкеке пожарные отрабатывают тушение крупных пожаров в многоэтажках

В Бишкеке проходят очередные пожарно-тактические учения в районах с плотной застройкой многоэтажных жилых домов. Тренировка проводится по поручению министра чрезвычайных ситуаций, генерал-лейтенанта Бообека Ажикеева.

Как сообщили в МЧС, в учениях принимает участие командный состав пожарно-спасательных подразделений. К тренировке привлечены силы и средства пожарно-спасательных частей Бишкекского городского управления и Чуйской области.

Всего задействовано 10 единиц специализированной техники, в том числе пять пожарных автомобилей специального назначения, две автолестницы, две машины скорой медицинской помощи и один автомобиль быстрого реагирования.

В ходе учений отрабатываются действия личного состава при тушении крупных пожаров в многоэтажных жилых домах, проверяется слаженность работы подразделений, правильность планирования и тактики управления силами и средствами при ликвидации возгораний.

Основная цель мероприятия — повышение тактической грамотности руководящего состава, совершенствование навыков управления подразделениями, улучшение взаимодействия с другими службами, а также укрепление боевой готовности пожарно-спасательных частей. По итогам учений будут проанализированы ошибки для недопущения их в дальнейшем.
