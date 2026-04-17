Власть

Главы парламентов Кыргызстана и Турции провели встречу: что обсуждали

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев в Стамбуле провел встречу с председателем Великого национального собрания Турции Нуманом Куртулмушем.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и развитие межпарламентских связей. Глава ЖК позитивно оценил развитие отношений между двумя странами.

По его словам, межпарламентские контакты активно развиваются и проходят на регулярной основе. И эта встреча придаст импульс дальнейшему расширению партнерства, в том числе через профильные комитеты и депутатские группы дружбы.

Марлен Маматалиев подчеркнул необходимость расширять сотрудничество КР и Турции в сферах образования и здравоохранения, предложив увеличить квоту на лечение кыргызстанцев в турецких клиниках.

Нуман Куртулмуш озвучил готовность к тесному взаимодействию, отметив развитие отношений между государствами в последние годы, и сообщил, что кыргызская юрта, установленная во дворе Великого национального собрания Турции, вызывает большой интерес.
