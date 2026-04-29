Власть

Вы сюда не играть пришли. Спикер отчитал чиновника, прослушавшего вопрос

На заседании Жогорку Кенеша депутат Салтанат Аманова обратилась с вопросом к заместителю министра строительства, архитектуры и ЖКХ Талантбеку Иманакун уулу, однако чиновник не расслышал вопрос и попросил его повторить. Депутат уточнила у председательствующего, стоит ли ей тратить на это время.

Спикер Марлен Маматалиев сделал строгое предупреждение представителю министерства, призвав чиновников к дисциплине.

«Вы должны внимательно слушать вопросы депутатов и давать на них точные ответы. Вы пришли сюда не играть или заниматься чем-то еще. У депутатов нет времени постоянно повторять свои вопросы», — отрезал торага.
