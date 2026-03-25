Садыр Жапаров и генсек ОБСЕ обсудили проекты, реформы и безопасность региона

Садыр Жапаров принял генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуна Синирлиоглу. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи обсуждены вопросы расширения партнерства Кыргызстана с ОБСЕ, а также возможности усиления проектной деятельности организации в стране.

Глава государства отметил, что взаимодействие с ОБСЕ в последние годы развивается активно, о чем свидетельствуют регулярные взаимные визиты. Он подчеркнул эффективность работы Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, который в настоящее время реализует 22 проекта. В числе наиболее успешных инициатив названа Академия ОБСЕ в столице.

Садыр Жапаров выразил благодарность организации за поддержку в реформировании судебной и правоохранительной систем, цифровизации государственного управления, а также в продвижении прав человека и демократических свобод.

Президент также отметил, что укрепление сотрудничества со странами Центральной Азии остается одним из ключевых приоритетов внешней политики КР. Он обратил внимание на то, что визит генсека совпал с годовщиной подписания соглашений о государственных границах между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.

В свою очередь Феридун Синирлиоглу поблагодарил за теплый прием и отметил достижения КР в социально-экономическом развитии и демократических процессах, включая представленность женщин в политике.

Он также подчеркнул внешнюю политику республики, направленную на развитие добрососедских отношений и соблюдение норм международного права, отметив вклад Кыргызстана в обеспечение региональной безопасности.

В ходе встречи стороны затронули и международную повестку. Садыр Жапаров выразил обеспокоенность сложной геополитической ситуацией в мире, в том числе конфликтом на Ближнем Востоке.

По итогам переговоров стороны подчеркнули важность мирного урегулирования всех спорных вопросов.
Материалы по теме
Историю кыргызов напишут в 15 томах. Утвержден проект масштабного труда
Генеральный секретарь ОБСЕ посетит Кыргызстан с рабочим визитом
В Оше семье с четверняшками подарили квартиру от имени президента
В состав Совбеза включили главу Погранслужбы
Госпошлину разрешили платить онлайн: президент подписал закон
Президент Садыр Жапаров принял участие в праздничном Айт-намазе
Как Нарын готовится к приезду президента на Нооруз
Президент Кыргызстана создал комиссию по координации международной помощи
Президент Кыргызстана: ГИК не может выдавать жилье по себестоимости
Президент: Госнаграды продавали за $10 тысяч, «народных» получали за две песни
Популярные новости
Драки на&nbsp;дороге под запретом: штраф и&nbsp;лишение прав для водителей Драки на дороге под запретом: штраф и лишение прав для водителей
Передача мандата депутата ЖК&nbsp;Чингизу Айдарбекову откладывается Передача мандата депутата ЖК Чингизу Айдарбекову откладывается
Власти Кыргызстана усиливают контроль за&nbsp;деньгами и&nbsp;криптой Власти Кыргызстана усиливают контроль за деньгами и криптой
Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за&nbsp;пять лет Сколько заработала компания Тай-Мураса Ташиева: раскрыты данные за пять лет
Бизнес
Жилье мечты&nbsp;&mdash; как быстро его купить или построить Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на&nbsp;ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
