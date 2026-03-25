Садыр Жапаров и генсек ОБСЕ обсудили проекты, реформы и безопасность региона

Садыр Жапаров принял генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуна Синирлиоглу. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи обсуждены вопросы расширения партнерства Кыргызстана с ОБСЕ, а также возможности усиления проектной деятельности организации в стране.

Глава государства отметил, что взаимодействие с ОБСЕ в последние годы развивается активно, о чем свидетельствуют регулярные взаимные визиты. Он подчеркнул эффективность работы Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, который в настоящее время реализует 22 проекта. В числе наиболее успешных инициатив названа Академия ОБСЕ в столице.

Садыр Жапаров выразил благодарность организации за поддержку в реформировании судебной и правоохранительной систем, цифровизации государственного управления, а также в продвижении прав человека и демократических свобод.

Президент также отметил, что укрепление сотрудничества со странами Центральной Азии остается одним из ключевых приоритетов внешней политики КР. Он обратил внимание на то, что визит генсека совпал с годовщиной подписания соглашений о государственных границах между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.

В свою очередь Феридун Синирлиоглу поблагодарил за теплый прием и отметил достижения КР в социально-экономическом развитии и демократических процессах, включая представленность женщин в политике.

Он также подчеркнул внешнюю политику республики, направленную на развитие добрососедских отношений и соблюдение норм международного права, отметив вклад Кыргызстана в обеспечение региональной безопасности.

В ходе встречи стороны затронули и международную повестку. Садыр Жапаров выразил обеспокоенность сложной геополитической ситуацией в мире, в том числе конфликтом на Ближнем Востоке.

По итогам переговоров стороны подчеркнули важность мирного урегулирования всех спорных вопросов.