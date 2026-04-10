МЧС Кыргызстана и офис ОБСЕ в Бишкеке подписали план сотрудничества на 2026 год

Министр чрезвычайных ситуаций Канатбек Чыныбаев встретился с главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Фолькером Фробартом.

По данным МЧС, стороны обсудили текущее состояние и приоритеты сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, снижения рисков стихийных бедствий и укрепления потенциала министерства.

По итогам встречи стороны подписали план сотрудничества на 2026 год. МЧС КР выразило признательность Программному офису ОБСЕ в Бишкеке и подтвердило заинтересованность в укреплении сотрудничества.